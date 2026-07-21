Rassegna stampa Juve | prime pagine quotidiani sportivi – 21 luglio

Il club spagnolo ha presentato un'offerta per Nico Gonzalez, richiesta direttamente dall'allenatore. La trattativa tra Juventus e Atletico Madrid è in corso, con incontri tra i rappresentanti delle due società. La decisione potrebbe arrivare nelle prossime ore. Nessuna comunicazione ufficiale è ancora stata divulgata, ma le parti continuano a negoziare sulla base delle condizioni economiche e contrattuali.

Braccio di ferro tra Juve e Atletico Madrid per Nico Gonzalez: è una richiesta del Cholo Simeone e la fumata bianca potrebbe arrivare nelle prossime settimane Kessié ha sempre più voglia di Juve: l’ivoriano ha detto di no a questa ricchissima proposta! Il retroscena Douglas Luiz può avere una seconda vita alla Juventus? Spalletti continuerà a valutarlo ma. Cosa filtra Valutazioni in corso per Kessié in casa Juve, dai costi dell’ingaggio alla concorrenza di Goretzka: la strategia del club bianconero Puczka rimpianto Juve? L’ex giocatore della Juventus subito in gol con la maglia del Genoa su calcio di punizione Pugno saluta la Juventus e vola in prestito all’Ajax: avventura in prestito per l’attaccante bianconero. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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Le prime pagine dei quotidiani 27 Marzo 2026

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