A un anno dal caso che ha travolto la sua vita privata, l’attore rompe il silenzio sui messaggi diffusi online, parla di violazione della privacy e critica duramente il sistema dei social: "Terreno per mercenari" Raoul Bova torna a parlare della diffusione, avvenuta senza il suo consenso, dei. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Raoul Bova rompe il silenzio sugli audio privati a Martina Ceretta: "Sui social poteri occulti e guadagni facili"

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