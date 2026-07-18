Raoul Bova ha commentato di nuovo il caso degli audio diffusi da Fabrizio Corona, in cui si sentivano parole come “imbecilli”, “mercenari” e riferimenti ai social. A circa un anno dalla diffusione di quei messaggi, l’attore ha parlato del tema in un podcast. La vicenda, che aveva coinvolto anche l’episodio degli “occhi spaccanti”, era diventata oggetto di discussione pubblica. Bova non ha fornito ulteriori dettagli, limitandosi a tornare sulla questione.

Raoul Bova, a circa un anno di distanza dal polverone che lo ha travolto dopo la diffusione degli audio dei cosiddetti “occhi spaccanti”, è tornato sulla vicenda fatta esplodere da Fabrizio Corona nel podcast Falsissimo. Vicenda che ha avuto anche risvolti giudiziari che sono tuttora in corso. Secondo l’attore, una dose di responsabilità su quanto gli è accaduto l’hanno avuta anche i media ritenuti importanti. Raoul Bova: "I social terreno di mercenari" Il commento sugli audio diffusi da Fabrizio Corona La separazione da Rocío Muñoz Morales Raoul Bova: “I social terreno di mercenari” Bova, intervistato da Sette, ha ricordato che quando era un ragazzo non c’erano i social e “non c’era neanche questo meccanismo contorto, di poteri occulti, di guadagni facili, di aumento della popolarità a scapito di qualcun altro”. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Raoul Bova torna sul caso degli audio diffusi da Corona, il discorso su "imbecilli", "mercenari" e "social"

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