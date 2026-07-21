Raimondi | Situazione Bastoni? Ecco cosa ha detto l' agente

In studio di Sportmediaset, Claudio Raimondi ha rivelato le dichiarazioni dell'agente di Bastoni riguardo alla situazione attuale del difensore. L'agente ha confermato l'interesse di un club saudita, l'Al-Hilal, per il giocatore. Non sono stati forniti dettagli sui colloqui o sulle offerte, ma si è parlato di un possibile trasferimento. La questione resta aperta e in fase di valutazione.

Nello studio di Sportmediaset, Claudio Raimondi ha fatto il punto sull'interesse dell'Al-Hilal per il difensore nerazzurro. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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