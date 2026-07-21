Raimondi | Situazione Bastoni? Ecco cosa ha detto l' agente

Da sportmediaset.mediaset.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In studio di Sportmediaset, Claudio Raimondi ha rivelato le dichiarazioni dell'agente di Bastoni riguardo alla situazione attuale del difensore. L'agente ha confermato l'interesse di un club saudita, l'Al-Hilal, per il giocatore. Non sono stati forniti dettagli sui colloqui o sulle offerte, ma si è parlato di un possibile trasferimento. La questione resta aperta e in fase di valutazione.

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Nello studio di Sportmediaset, Claudio Raimondi ha fatto il punto sull'interesse dell'Al-Hilal per il difensore nerazzurro. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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