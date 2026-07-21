Un uomo è stato colpito circa 140.000 volte con sberle, secondo quanto riferito. Le colpi sono stati inflitti nel corso di un episodio di violenza, con un numero elevato di schiaffi distribuiti nel tempo. Non sono stati forniti dettagli sulla durata dell’episodio o sulle circostanze. Nessuna informazione è stata diffusa riguardo alle conseguenze fisiche o alle eventuali indagini in corso.

Centoquarantamila sberle. Provate a immaginarle e a metterle in fila, e ora pensate all'effetto che possono fare sul cervello e sulle sottili membrane che lo ricoprono. Centoquarantamila sberle sono centoquarantamila colpi di testa a palloni che piovono dal cielo anche a cento chilometri all'ora fatti di duro cuoio cerato pesanti quasi mezzo chilo, pure di più se erano bagnati o coperti di fango. Centoquarantamila sberle è un'approssimazione per difetto, ottenuta moltiplicando quaranta colpi di testa al giorno per cinque volte alla settimana per diciassette stagioni della durata di dieci mesi, al netto delle partite e degli altri impegni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Quei centoquarantamila colpi che hanno ucciso Nobby Stiles

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