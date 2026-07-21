Quattro esperienze immersive per riscrivere il teatro | a Torpignattara torna Larp da camera 2026

A Torpignattara tornano quattro esperienze immersive che trasformeranno il teatro in uno spazio da attraversare, abitare e riscrivere collettivamente. Le iniziative, chiamate “Larp da camera 2026”, prevedono ambientazioni interattive in cui il pubblico sarà coinvolto attivamente. Le installazioni saranno accessibili in diverse date e orari, offrendo ai partecipanti la possibilità di vivere il teatro come un’esperienza partecipata e dinamica.

Sono in arrivo quattro esperienze immersive che torneranno a trasformare il teatro in uno spazio da attraversare, abitare e riscrivere collettivamente. A Torpignattara, è ormai prossimo il ritorno di “ Larp da camera 2026 ”, che propone un modo diverso di vivere la scena, nel quale il confine tra pubblico e rappresentazione si fa più sottile. Il racconto, coi Larp, non resta davanti agli spettatori: prende forma attraverso scelte, relazioni e immaginazione condivisa, aprendo nuove possibilità alla partecipazione e al gioco. LEGGI ANCHE: ‘Spazi a Colori’, Roma investe 700 mila euro sull’urbanistica tattica A Fortezza Est il pubblico entra nella storia, a Torpignattara torna “Larp da Camera 2026”. 🔗 Leggi su Funweek.it

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Dance from the Angel and Faerie Operettas by Terry Ulick

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