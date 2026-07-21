Quasi l’84% degli edifici in Europa si trova senza alcuna copertura di alberi o chiome che offrano ombra. Con l’aumento delle temperature, le strade diventano sempre più calde e il bisogno di trovare zone d’ombra si fa più urgente. Le persone cercano riparo sotto gli alberi o sui marciapiedi, dove il sole batte forte e l’aria è calda, rendendo difficile trovare sollievo dal caldo intenso.

M arciapiede assolati e ricerca dell’ombra di un albero. Negli ultimi anni, la ricerca di un riparo dall’ondata di caldo, sta diventando un problema vitale. Una necessità che si scontra con una realtà concreta: le strutture urbane in cui si trascorre la maggior parte del tempo non sono state pensate per difendere le persone dal calore estremo. A confermarlo un’analisi condotta dal ricercatore Thami Croeser, uno dei massimi esperti internazionali di urbanistica sostenibile, che offre un quadro chiaro della situazione europea. Caldo, quanto dura la terza ondata? Intanto il mese di giugno 2026 segna il record storico X Leggi anche › Che tempo farà ad agosto? Resiste il caldo, con ampi colpi di scena Ondata di caldo e città senza alberi, la mappa degli edifici esposti al sole. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Quasi l'84% degli edifici europei è del tutto sprovvisto della copertura offerta dalle chiome degli alberi. Un modello di sviluppo che mostra tutti i suoi limiti con l'aumentare delle temperature

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