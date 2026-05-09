Una copia digitale degli edifici di pregio Così li preserviamo dalle catastrofi naturali

È stata presentata una proposta di legge che prevede la creazione di una banca dati digitale a livello nazionale dedicata al patrimonio immobiliare di valore storico e artistico. La proposta, firmata dal deputato di Forza Italia e presidente della Commissione per il dissesto idrogeologico, mira a conservare una copia digitale degli edifici di pregio per proteggerli da eventuali calamità naturali. La legge si propone di tutelare il patrimonio culturale attraverso la digitalizzazione e la catalogazione sistematica.

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Una Banca dati nazionale digitale del patrimonio culturale immobiliare: è la proposta contenuta nel progetto di legge a firma del deputato di Forza Italia Giuseppe Bicchielli (foto), presidente della Commissione per il dissesto idrogeologico. Onorevole, si tratta di mappare l’Italia a rischio sismico, idrogeologico e vulcanico: un lavoro ciclopico, non è così? "Parliamo di tutto o quasi il territorio nazionale. Davanti a un rischio vulcanico ci sono piani per sfollare intere zone del paese. Ma un palazzo storico non può essere delocalizzato". Qual è il modello cui vi ispirate? "Guardiamo a Notre-Dame: i francesi hanno potuto ricostruire la parte perduta con l’incendio perché l’intera cattedrale era stata digitalizzata.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Una copia digitale degli edifici di pregio. Così li preserviamo dalle catastrofi naturali" ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate In Italia stimati 7 miliardi di costi medi l'anno da catastrofi naturaliIl costo medio annuo delle catastrofi naturali per le regioni italiane potrebbe ammontare a circa 7 miliardi di euro. Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Una copia digitale degli edifici di pregio. Così li preserviamo dalle catastrofi naturali; Foto di documenti su WhatsApp e archivi insicuri: il Garante privacy bacchetta hotel e B&B; Accordo su Digital Omnibus, così l’Europa rinvia gli obblighi AI Act; Edge computing: la sfida della bassa latenza nelle reti telco. A Venezi questa sera così Giovanni Barsotti #SerieBKT #DAZN #FridayFootballShow x.com Perché riconoscere la vulnerabilità maschile è ancora così controverso reddit