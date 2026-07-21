Quando viene effettuato il rivolgimento cefalico esterno in caso di posizione podalica?

Il rivolgimento cefalico esterno viene solitamente eseguito tra la 36ª e la 37ª settimana di gravidanza quando il bambino si trova ancora in posizione podalica. Questa manovra mira a girare il feto in modo che assuma una posizione più favorevole per il parto. La procedura viene praticata da un medico specialista e può essere ripetuta se il primo tentativo non ha successo. È importante che venga effettuata in ambienti adeguati e sotto controllo medico.

Salve, sono alla 37ª settimana e purtroppo il mio bambino è ancora in posizione podalica. Ho letto dell’opzione del rivolgimento cefalico esterno, ma mi spaventa moltissimo l’idea della procedura. In quali casi viene consigliata? Quali sono le probabilità di successo? Il mio bimbo rischia qualcosa? Grazie. * Il consulto online è puramente orientativo e non sostituisce in alcun modo il parere del medico curante o dello specialista di riferimento © Riproduzione riservata 1997 - 2026 Editore Media Data Factory S.r.l., con sede legale in Via Trieste 1A – Padova (PD) e sede operativa in Via XX Settembre 7 – Monza (MB); dati di contatto: privacy@mediadatafactory. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

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