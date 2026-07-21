La premier ha dichiarato che chi ha una condanna definitiva deve scontarla, sottolineando che questa regola si applica a tutti. Ha anche affermato che le persone indagate o sotto processo devono avere le garanzie previste dalla legge. La frase evidenzia la distinzione tra il rispetto delle garanzie processuali e l’obbligo di scontare le pene definitive.

“Chi è indagato o sotto processo deve avere il massimo delle garanzie, ma anche che se hai una pena passata in giudicato te la devi scontare, vale per tutti”. E’ il concetto che esprimeva la presidente del Consiglio Giorgia Meloni tre anni fa. In questo video, in particolare parlava dal palco durante un comizio per la campagna elettorale delle Regionali nel Lazio. In quel caso la premier si esprimeva sull’onda di fatti dell’attualità dell’epoca, in particolare le inchieste che riguardavano esponenti di Fratelli d’Italia come Augusta Montaruli (che si dimise da sottosegretaria) e Andrea Delmastro, ma anche il caso di Alfredo Cospito, l’anarchico che si trovava al 41 bis. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Quando Meloni diceva: “Se hai una condanna con sentenza passata in giudicato la pena te la devi scontare, vale per tutti”

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