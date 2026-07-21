Un esponente di sinistra ha criticato la strategia del suo schieramento, definendola autodistruttiva e dannosa per le chances di vittoria alle prossime elezioni politiche. Secondo la nota, le scelte politiche interne stanno impedendo la possibilità di competere efficacemente. La dichiarazione arriva in un momento di tensione tra le fazioni, con l’obiettivo di rivedere le proprie posizioni per evitare una sconfitta certa. La polemica si concentra sulla mancanza di unità e sulle scelte che penalizzano il partito.

Tempo di lettura: 7 minuti “E’ inaccettabile oltre che autodistruttivo precludersi la possibilità di vincere le prossime elezioni politiche. La conventio ad excludendum, già di per sé fallace, diventa una scelta suicida in politica nel momento in cui chi la pratica non solo non se lo può consentire, a ragione dei numeri, ma anche perché è un modo balzano di fare politica. La politica e’ inclusione, è lungimiranza, implica l’attitudine ad aprire nuovi scenari, a delineare prospettive inesplorate. Non contempla l’esercizio dell’arte di farsi del male, di tarparsi le ali. Per non parlare della spudorata abitudine di regalare terreno alla destra, che sottende ad una enorme immoralità (del gesto)nei confronti degli elettori e dell’Italia intera. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Quando la sinistra si tarpa le ali: la nota di Stanislao Lucarelli

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