Una donna ha trasformato il corredo della nonna, come lenzuola e tovaglie, in capi di abbigliamento alla moda, tra cui shorts, top e vestiti. La scelta di riutilizzare tessuti antichi è stata fatta per creare capi unici, anche se il rischio di danneggiarli con i lavaggi in lavatrice è alto. La trasformazione è stata condivisa sui social, attirando l’attenzione di chi apprezza il riciclo creativo.

Certo è possibile utilizzare biancheria, tovaglie and co. con la loro antica e originaria funzione, ma la vita moderna - e i lavaggi in lavatrice - rischierebbero di rovinare in poco tempo un'eredità così preziosa (parlo, ahimè, per esperienza personale). Inoltre relegare ricami così belli e tessuti di tale qualità - quella di una volta, quella che si fatica a trovare nei prodotti tessili contemporanei - alle pareti domestiche, mostrandoli solo nelle rare occasioni in cui si hanno ospiti a casa, sarebbe un peccato. Ecco allora che proliferano online tutorial su come rielaborare i tessuti antichi - ereditati o scovati in un mercatino - trasformandoli in borsette, top, abiti. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Quando il corredo della nonna si trasforma nella moda più cool: da lenzuola e tovaglie nascono shorts, top e abiti

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