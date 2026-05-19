Si torna tra gli scranni dell' aula Battaglia | consiglio comunale convocato in sessione urgente
Il Consiglio comunale di Reggio Calabria si riunirà mercoledì 20 maggio alle 8 nella sala consiliare Pietro Battaglia di Palazzo San Giorgio. La convocazione è stata decisa con carattere di urgenza e riguarda l'apertura di una nuova seduta. La riunione si svolgerà in un orario mattutino, con l'obiettivo di discutere e affrontare questioni di interesse amministrativo e amministrativo locale. La convocazione è stata comunicata ufficialmente ai membri del consiglio.
Il Consiglio comunale di Reggio Calabria è convocato in sessione urgente per mercoledì 20 maggio, alle ore 8, presso la sala consiliare Pietro Battaglia di Palazzo San Giorgio.Nel caso in cui la seduta di prima convocazione vada deserta per mancanza del numero legale, la seconda convocazione del. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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