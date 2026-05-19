Si torna tra gli scranni dell' aula Battaglia | consiglio comunale convocato in sessione urgente

Il Consiglio comunale di Reggio Calabria si riunirà mercoledì 20 maggio alle 8 nella sala consiliare Pietro Battaglia di Palazzo San Giorgio. La convocazione è stata decisa con carattere di urgenza e riguarda l'apertura di una nuova seduta. La riunione si svolgerà in un orario mattutino, con l'obiettivo di discutere e affrontare questioni di interesse amministrativo e amministrativo locale. La convocazione è stata comunicata ufficialmente ai membri del consiglio.

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Il Consiglio comunale di Reggio Calabria è convocato in sessione urgente per mercoledì 20 maggio, alle ore 8, presso la sala consiliare Pietro Battaglia di Palazzo San Giorgio.Nel caso in cui la seduta di prima convocazione vada deserta per mancanza del numero legale, la seconda convocazione del. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Meloni e la ripartenza nel segno della responsabilità - La videoanalisi Sullo stesso argomento Consiglio comunale, si torna in aula: 6 i punti all'ordine del giornoLa seduta è stata convocata dal presidente Marra per mercoledì 8 aprile, alle ore 15 e in seconda convocazione per giovedì 9 aprile Il Consiglio... Stasera, in 1ª TV su #Canale5, #IlGladiatoreII di #RidleyScott, sequel del cult Oscar: tra battaglie e impatto visivo spettacolare, Lucio torna nell’arena del Colosseo. Vendetta, potere e destino. Nel cast #PaulMescal, #DenzelWashington e #PedroPascal. quime x.com Sono passati diversi anni e il mio Behemoth si rifiuta di tornare sotto il mio controllo. reddit Rievocazioni storiche, torna la Battaglia Tolentino 1815 con tre giorni di eventiTorna dopo quattro anni la 25/a edizione della rievocazione storica della Battaglia di Tolentino del 1815, con tre giorni di eventi al Castello della Rancia e la partecipazione di circa 300 ... ansa.it