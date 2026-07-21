Qualiano ascensore fermo nelle case ERP | il caso arriva al Prefetto

Da puntomagazine.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Da mesi l’ascensore negli alloggi ERP di via Benedetto Croce a Qualiano è fermo. La situazione ha portato a un’interrogazione del consigliere comunale e all’intervento del Prefetto. Nessun aggiornamento ufficiale sulla riparazione o sulla riattivazione dell’impianto. La vicenda è stata portata all’attenzione delle autorità competenti, che hanno avviato verifiche sulla gestione e sulla sicurezza dell’edificio. La problematica riguarda esclusivamente le condizioni di accesso e mobilità per gli abitanti delle abitazioni popolari.

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Da mesi ascensore fuori servizio negli alloggi ERP di via Benedetto Croce a Qualiano: interrogazione del consigliere Porcelli e intervento del Prefetto. Da un anno sono terminati i lavori di ristrutturazione ai Palazzi ERP di via Benedetto Croce, 37 a Qualiano. I lavori hanno interessato anche gli ascensori ma non sono mai andati in funzione. Da un anno gli abitanti dei palazzi convivono con un disagio che per alcuni residenti si è trasformato in una vera e propria forma di isolamento. Accade negli alloggi di edilizia residenziale pubblica di via Benedetto Croce a Qualiano, dove il mancato funzionamento dell’ascensore ha costretto diversi anziani e persone con difficoltà motorie a limitare fortemente i propri spostamenti. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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