Da mesi l’ascensore negli alloggi ERP di via Benedetto Croce a Qualiano è fermo. La situazione ha portato a un’interrogazione del consigliere comunale e all’intervento del Prefetto. Nessun aggiornamento ufficiale sulla riparazione o sulla riattivazione dell’impianto. La vicenda è stata portata all’attenzione delle autorità competenti, che hanno avviato verifiche sulla gestione e sulla sicurezza dell’edificio. La problematica riguarda esclusivamente le condizioni di accesso e mobilità per gli abitanti delle abitazioni popolari.

Da mesi ascensore fuori servizio negli alloggi ERP di via Benedetto Croce a Qualiano: interrogazione del consigliere Porcelli e intervento del Prefetto. Da un anno sono terminati i lavori di ristrutturazione ai Palazzi ERP di via Benedetto Croce, 37 a Qualiano. I lavori hanno interessato anche gli ascensori ma non sono mai andati in funzione. Da un anno gli abitanti dei palazzi convivono con un disagio che per alcuni residenti si è trasformato in una vera e propria forma di isolamento. Accade negli alloggi di edilizia residenziale pubblica di via Benedetto Croce a Qualiano, dove il mancato funzionamento dell’ascensore ha costretto diversi anziani e persone con difficoltà motorie a limitare fortemente i propri spostamenti. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Qualiano, ascensore fermo nelle case ERP: il caso arriva al Prefetto

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Qualiano. Case popolari senza ascensore, l’appello: “Siamo segregate in casa”Da oltre un anno, due donne residenti in un complesso di case popolari a Qualiano sono costrette a rimanere in casa, non potendo più uscire.

Pietrastornina, opposizione senza risposta sull’appalto urgente: il caso arriva al PrefettoA Pietrastornina, l’opposizione ha presentato un’interrogazione formale sull’appalto urgente più di due mesi fa, senza ricevere ancora una risposta...