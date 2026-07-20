Qualiano Case popolari senza ascensore l’appello | Siamo segregate in casa

Da oltre un anno, due donne residenti in un complesso di case popolari a Qualiano sono costrette a rimanere in casa, non potendo più uscire. Entrambe vivono al quarto piano e le loro patologie rendono impossibile salire e scendere senza l’ascensore, che ancora non è stato attivato. La situazione ha portato a una condizione di isolamento forzato per le due donne.

Da oltre un anno la signora Maria e la signora Orsola vivono segregate in casa a Qualiano. Le due donne abitano da più di 30 anni nelle case popolari di via Croce ma la mancata attivazione dell'ascensore sta facendo sì che, vivendo al quarto piano, complici le patologie che entrambe hanno, non escano più di casa. Quattro piani a piedi sono troppi per due signore di oltre 70 anni ma gli edifici sono entrambi dotati di ascensori. Ed è per questo che le due donne hanno fatto appello alla nostra redazione affinchè l'amministrazione si attivi per far entrare in funzione gli impianti. Nel complesso di case popolari sono stati effettuati lavori di ristrutturazione circa un anno fa e anche gli ascensori sono stati oggetto di intervento ma mai entrati in funzione. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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