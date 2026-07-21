QJ Motor SQ 350 sfida cinese al re degli scooter a ruota alta
Il nuovo scooter SQ 350 di QJ Motor si distingue per le ruote di grande diametro, una pedana piatta e un faro integrato sul manubrio. Le proporzioni generali richiamano chiaramente il modello di riferimento nel segmento degli scooter a ruota alta.
Non occorre soffermarsi troppo sulle linee per capire quale sia il terreno di caccia scelto da QJ Motor per il nuovo SQ 350. Le ruote di grande diametro, la pedana piatta, il faro inserito sul manubrio e le proporzioni generali richiamano inevitabilmente lo scooter che da anni rappresenta il punto di riferimento del segmento. Il costruttore cinese, però, non punta soltanto sulla somiglianza con l’Honda SH350i, mette sul piatto una dotazione molto completa e, soprattutto, un prezzo di 4.790 euro. Il cuore dell’SQ 350 è un monocilindrico di 330 cc, raffreddato a liquido, con distribuzione monoalbero a quattro valvole e omologazione Euro 5+. La potenza raggiunge i 29 Cv a 7. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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