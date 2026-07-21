Pugni e spray al peperoncino sulla metro di Roma | youtuber aggrediscono due presunti borseggiatori

Un video pubblicato da DJEMedia mostra cinque uomini che aggrediscono due presunti borseggiatori a bordo di un vagone della metro A di Roma. Nel filmato si vedono pugni e l’uso di spray al peperoncino. L’episodio si è verificato in un’area della metropolitana, con i soggetti coinvolti che tentano di bloccare e aggredire le persone ritenute responsabili di furti. Non sono stati segnalati feriti o denunce ufficiali.

Il video è stato pubblicato da DJEMedia. Nel filmato cinque uomini cercano presunti borseggiatori a Roma e ne aggrediscono due su un vagone della metro A. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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