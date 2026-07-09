Aggressione al Bosco di Capodimonte | calci pugni e spray al peperoncino contro la guardia giurata

Notizia in breve

Nel pomeriggio di ieri, una guardia giurata è stata aggredita nel Bosco di Capodimonte. L’uomo è stato colpito con calci e pugni, e gli è stato spruzzato spray al peperoncino. La polizia ha arrestato un 36enne sospettato di aver preso parte all’aggressione. La scena si è svolta tra gli alberi e i sentieri del parco, senza altre persone coinvolte.