Puglia maltempo | dal pomeriggio allerta temporali per il foggiano domani anche per il resto della regione eccetto il Salento Protezione civile previsioni meteo

Dal pomeriggio, un’allerta temporali è stata emessa per il foggiano, con validità dalle 13. La Protezione civile ha previsto precipitazioni che potrebbero interessare anche altre zone della regione domani, escluso il Salento. La situazione riguarda principalmente condizioni di maltempo con possibili temporali. Nessun dettaglio su danni o interventi immediati è stato comunicato. La protezione civile monitora la situazione e fornirà aggiornamenti.

Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 13. Si fa riferimento a “precipitazioni previste per oggi 21072026: da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia settentrionale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati; isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori occidentali della Puglia centrale, con quantitativi cumulati deboli. Precipitazioni previste per domani 22072026: sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Puglia centro-settentrionale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati.” Rischio odierno: secondo lo schema di home page, fonte protezione civile della Puglia. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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