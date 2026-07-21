A Loconia, frazione di Canosa di Puglia, sono stati rilevati 42,4 gradi, la temperatura più alta in Puglia oggi. In diverse aree dal foggiano al barese sono stati superati i 40 gradi, mentre si attende l’arrivo di piogge dopo giorni di ondata di calore. La regione registra temperature elevate in attesa di temporali e piogge che potrebbero abbassare i valori.

Loconia 42,4 gradi. La frazione fi Canosa di Puglia, come sovente accade, ha fatto registrare la temperatura più alta in Puglia oggi. In varie zone dal foggiano al barese peraltro sono stati superati i 40 gradi. Il foggiano che da oggi è in allerta temporali che domani riguarderà anche le altre zone della Puglia, escluso il Salento. (immagine: tratta da schema diffuso dalla protezione civile della Puglia) L'articolo Puglia, caldo: anche 42 gradi e mezzo. La canicola in attesa della pioggia Fra ondate di calore e allerta temporali proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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