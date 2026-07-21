La sala operativa regionale della Protezione civile in Lombardia, situata nella palazzina Galvani di Palazzo Pirelli a Milano, è stata intitolata a Giuseppe Zamberletti. La decisione è stata annunciata il 21 luglio 2026. Zamberletti è riconosciuto come il fondatore del sistema italiano di Protezione Civile. L’intitolazione avviene in occasione di un evento regionale dedicato alla Protezione civile. La sala continuerà a svolgere le sue funzioni di coordinamento delle emergenze.

Milano, 21 luglio 2026 – Regione Lombardia ha intitolato la sala operativa regionale della Protezione civile, ospitata nella palazzina Galvani di Palazzo Pirelli a Milano, a Giuseppe Zamberletti, considerato il fondatore del moderno sistema italiano di Protezione Civile. La scelta assume un significato ancora più profondo per il forte legame di Zamberletti con la Lombardia, dove è nato e dove ha formato il suo approccio amministrativo e organizzativo. “Intitolare la sala operativa regionale a Giuseppe Zamberletti - ha sottolineato il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana - significa rendere omaggio a un uomo che ha saputo trasformare la cultura della gestione delle emergenze, lasciando un'eredità che continua a guidare il lavoro quotidiano della Protezione civile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Protezione civile lombarda, la sala operativa regionale intitolata a Giuseppe Zamberletti

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Esercitazione Nazionale di Protezione Civile Exe Po 2026 - Coordinamento Sala Operativa Regionale

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