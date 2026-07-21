Sei Toscana ha spostato la raccolta rifiuti e altri servizi ambientali nel tardo pomeriggio e sera. La decisione è stata presa per proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori, a causa dell’emergenza caldo che continua. I servizi a chiamata sono stati anch’essi anticipati o posticipati di alcune ore. La misura riguarda le attività svolte nel territorio e si inserisce nelle azioni di gestione dell’emergenza climatica in corso.

Sei Toscana sposta nel tardo pomeriggio alcuni servizi ambientali, di raccolta e quelli a chiamata: la decisione per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori a fronte del perdurare dell’emergenza caldo. "In ragione della persistenza di condizioni climatiche particolarmente critiche – si legge nella nota del gestore dei rifiuti della Toscana Sud –, con continue e intense ondate di calore che stanno interessando e ancora interesseranno il territorio, in attuazione delle procedure previste per far fronte a queste circostanze eccezionali, Sei Toscana ha deciso di rafforzare ulteriormente alcune misure organizzative in grado di tutelare la salute e la sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori, garantendo comunque la continuità del servizio". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Prosegue l’emergenza caldo. Raccolta rifiuti e altri servizi nel tardo pomeriggio e di sera

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