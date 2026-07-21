Pronostico Sheriff Tiraspol-Maccabi Tel Aviv | la quota è da sfruttare

La partita tra Sheriff Tiraspol e Maccabi Tel Aviv è la prima del secondo turno preliminare di Europa League. Lo Sheriff, primo in classifica nel suo campionato con dieci punti in quattro giornate, punta a proseguire il cammino nella competizione. La gara si svolge in trasferta per il Maccabi Tel Aviv. La quota di scommessa più alta si riferisce alla vittoria dello Sheriff Tiraspol. La partita sarà trasmessa su canali dedicati alle competizioni europee.

Sheriff Tiraspol-Maccabi Tel Aviv è la gara d’andata del secondo turno preliminare di Europa League. Pronostico e dove vederla Primo in classifica con dieci punti dopo quattro giornate di campionato, lo Sheriff Tiraspol sogna di andare avanti in Europa League. Sapendo, però, che subito il primo impegno è davvero complicato contro il Maccabi Tel Aviv, fresco di vittoria della Supercoppa contro il Beer Sheva. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Sarà il primo incrocio, questo, tra i moldavi e gli israeliani. I padroni di casa si presentano a questo match, appunto, forti di sei risultati utili di fila dopo l’inizio del campionato e i due nel preliminare precedente, mentre il Tel Aviv sarà alla seconda uscita ufficiale, della prima vi abbiamo già dato conto. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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