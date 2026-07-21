Pronostico Qarabag-CSKA Sofia | vittoria col minimo scarto

Da ilveggente.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La partita di andata tra Qarabag e CSKA Sofia si svolge mercoledì pomeriggio ed è il primo confronto ufficiale tra le due squadre. Si tratta del secondo turno preliminare di Europa League.

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Qarabag-CSKA Sofia è la gara d’andata del secondo turno preliminare di Europa League. Pronostico e dove vederla  Quello di mercoledì pomeriggio sarà il primo incrocio ufficiale tra queste due squadre. Fino ad oggi Qarabag e CSKA Sofia si sono affrontate solo in amichevole. E due volte su tre hanno vinto gli azeri che, anche in questo match di Europa League, partono leggermente avanti. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Entrambe hanno superato con facilità il primo turno, vincendo entrambi i match. Gli azeri inoltre nelle prime due partite ufficiali non hanno preso gol. Certo, il turno è stato agevole, ma è evidente che dietro siano messi meglio dei bulgari che di reti, invece, ne hanno incassate sia nella sfida in casa sia in quella in trasferta. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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