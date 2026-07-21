La partita tra Chapecoense e Flamengo si gioca nella notte tra mercoledì e giovedì alle 2:30, nella diciannovesima giornata del campionato brasiliano. La gara si svolge contro la squadra fanalino di coda del torneo. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e le formazioni sono ancora da definire.

Chapecoense-Flamengo è una partita della diciannovesima giornata del Brasileirao e si gioca nella notte tra mercoledì e giovedì alle 02:30 (ora italiana): diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Quasi un testa-coda quello che andrà in scena all’Arena Condá di Chapecó tra i padroni di casa della Chapecoense ultimi in classifica e il Flamengo, attualmente la seconda forza del Brasileirao. Iniziamo dai rossoneri, che durante la pausa per il Mondiale nordamericano non sono rimasti con le mani in mano, disputando in Portogallo ben 4 amichevoli internazionali. Pareggio con il River Plate e tre vittorie di fila contro Losanna, Benfica e Olimpia Asuncion. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Chapecoense-Flamengo: vietato sbagliare contro il fanalino di coda

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