A Castelvetro, nel modenese, è iniziata una disinfestazione straordinaria dopo che è stato confermato il primo caso di Dengue in provincia quest'anno. La misura riguarda l'area interessata e mira a eliminare i vettori della malattia. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito sulle condizioni dell'individuo infetto o sulla durata dell'intervento. La zona è sotto osservazione per prevenire ulteriori trasmissioni.

Castelvetro (Modena), 21 luglio 2026 — È scattata la disinfestazione straordinaria a Castelvetro dopo il primo caso di Dengue registrato quest'anno in provincia di Modena. Appena tornata da un viaggio fuori dall’Italia. Chi è risultata positiva è una donna rientrata recentemente da un v iaggio all'estero, attualmente in buone condizioni di salute. L'Azienda Usl di Modena ha confermato che, in base all'indagine epidemiologica svolta, il contagio è riconducibile al soggiorno fuori dall'Italia e il Comune ha immediatamente attivato gli interventi previsti dal protocollo sanitario. La Dengue, per ricordarlo, è una malattia virale trasmessa dalla puntura di zanzare infette e non attraverso il contatto diretto tra persone. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Primo caso nel Modenese di Dengue: scatta la disinfestazione a Castelvetro

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