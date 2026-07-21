Londra, 21 lug. (askanews) - L'arrivo a Downing Street del neo-primo ministro britannico Andy Burnham per presiedere la sua prima riunione di gabinetto dopo aver rimosso i fedelissimi del predecessore Keir Starmer. Nella nuova squadra ci sono tra gli altri John Healey, cancelliere dello Scacchiere (cioè ministro delle Finanze), che torna dopo le recenti dimissioni da ministro della Difesa proprio per questioni di budget e prende il posto di Rachel Reeves; Wes Streeting come ministro della Difesa (si era dimesso da ministro della Salute pochi mesi fa); Ed Miliband come ministro degli Esteri; Shabana Mahmood resta agli Interni, carica che... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Prima riunione di gabinetto per Burnham: Siamo una buona squadra

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