Nella giornata di ieri si è svolta una riunione operativa della Maceratese. Sul tavolo sono stati discussi diversi temi, ma ancora non ci sono comunicazioni ufficiali riguardo alla conferma di Giulio Spadoni come direttore sportivo e Sante Alfonsi come allenatore. La discussione è durata a lungo, mentre le decisioni definitive restano in sospeso. La società non ha ancora annunciato i nomi dei nuovi membri dello staff tecnico.

Ieri c’è stata una lunga chiacchierata ma c’è ancora da attendere per l’ufficialità di Giulio Spadoni e Sante Alfonsi come direttore sportivo e allenatore della Maceratese. Slitta quindi l’investitura che probabilmente ci sarà la prossima settimana, intanto la riunione di ieri è servita per fare il punto della situazione, per individuare le figure che comporranno lo staff tecnico che affiancherà l’allenatore nel lavoro quotidiano, si è parlato di ritiro e inevitabilmente di mercato. C’è da allestire una squadra con il diesse che dispone di un budget il cui importo sarà stato comunicato dal presidente Crocioni, di certo sarà stato detto nei primi incontri quanto è possibile investire per capire se ci fossero i presupposti per centrare gli obiettivi che la società si è prefissa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Maceratese, riunione operativa. Sul tavolo non solo la prima squadra

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