Odissea spiegazione del finale | perché Christopher Nolan cambia il destino di Ulisse

Quando Christopher Nolan annunciò di voler adattare L’Odissea, molti si aspettavano una rilettura radicale del poema di Omero. In realtà, il regista britannico sorprende scegliendo la strada opposta. Per gran parte della sua durata, Odissea resta sorprendentemente fedele al testo originale, riproponendo quasi tutti gli episodi fondamentali del viaggio di Ulisse: dall’inganno del Cavallo di Troia all’incontro con Polifemo, passando per Circe, le Sirene, Scilla e Cariddi, fino alla lunga prigionia sull’isola di Calipso. Ma è negli ultimi quaranta minuti che il film prende una direzione completamente diversa. Nolan conserva il ritorno a Itaca, la vendetta contro i Proci e il ricongiungimento con Penelope, ma modifica il significato stesso del finale. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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Abbiamo visto ODISSEA di Christopher Nolan... dobbiamo parlarne

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