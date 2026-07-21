Prezzo dei carburanti benzina a 1.940 diesel a 2.091 La provincia più cara è Bolzano
Oggi, il prezzo della benzina si attesta a 1,940 euro al litro, mentre il diesel costa 2,091 euro. La provincia più cara è Bolzano, dove i prezzi sono più elevati rispetto ad altre aree del paese. La rilevazione è aggiornata quotidianamente alle 8.30 e copre tutte le regioni italiane.
Ogni giorno dalle 8.30 del mattino, QuiFinanza vi informa sul costo dei carburanti in tutte le regioni italiane. Il costo medio attuale è di 1.940 per la benzina, 2.091 per il diesel, 0.775 per il gpl, 1.585 per il metano. Per sapere il prezzo esatto nella tua regione scorri in basso per tutti i dettagli di costo. Il costo medio si riferisce al prezzo mostrato dai distributori di carburanti presenti sulle strade comunali, provinciali e statali. Abruzzo. Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 21 luglio 2026 nella regione Abruzzo. TIPOLOGIA EROGAZIONE PREZZO MEDIO Gasolio SELF 2.080 Benzina SELF 1.937 GPL SERVITO 0.770 Metano SERVITO 1. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
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