prevenzione antidoto alle cyber truffe

È stato annunciato che per contrastare le truffe online non basta aumentare le sanzioni. Si punta invece a rafforzare la prevenzione, migliorare l’alfabetizzazione digitale e potenziare le misure di cybersicurezza. L’obiettivo è proteggere utenti, aziende e amministrazioni pubbliche con interventi più mirati e preventivi, anziché limitarsi a sanzioni più severe.

La lotta alle truffe informatiche non può basarsi soltanto sull'inasprimento delle pene. La vera sfida è investire nella prevenzione, nell'alfabetizzazione digitale e nella cybersicurezza per proteggere cittadini, imprese e pubblica amministrazione. È quanto emerso nel corso del Cnpr Forum 'Truffe informatiche: quanto siamo protetti?', promosso dalla Cassa di Previdenza dei Ragionieri e degli Esperti Contabili, presieduta da Luigi Pagliuca, che ha riunito parlamentari di maggioranza e opposizione. Ad aprire il confronto è stato Giulio Centemero (Lega): «La tecnologia evolve a un ritmo sempre più rapido e stare al passo rappresenta una sfida... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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