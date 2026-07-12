Bellingham ha segnato un gol spettacolare contro la Norvegia, con un primo controllo di destro in diagonale che lo ha portato in area di rigore. Durante la partita, ha mostrato di non voler essere limitato da un ruolo preciso, preferendo un calcio libero. La sua azione si è svolta senza seguire schemi tattici rigidi, evidenziando un comportamento spontaneo e naturale in campo.

Bellingham non ha un ruolo e nemmeno vuole averlo. Il gol alla Norvegia è da cineteca. Un primo controllo di destro a seguire, in diagonale, che lo porta in area di rigore. Poi un altro ancora e ancora un altro, fino al tiro di sinistro a incrociare. Una rete sublime di un calciatore sublime che risponde al nome di Jude Bellingham. Giocatore meraviglioso e antidoto naturale al calcio ingabbiato da schemi e proiezioni geometriche. Jude Bellingham, 23 anni, si aggira sui campi da calcio con fare da provocatore. Non ha un ruolo Jude. E probabilmente nemmeno vuole averlo. Ma sa giocare a pallone. E lo sbatte in faccia a chi concepisce il calcio come geometria. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Bellingham e il suo calcio libero, antidoto naturale alle gabbie tattiche di oggi

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