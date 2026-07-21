Presidenza di Firenze Fiera Becattini nomina blindata Ma scoppia la polemica
Lorenzo Becattini sta per ottenere la conferma come presidente di Firenze Fiera, con il suo terzo mandato consecutivo già deciso. La nomina appare ormai sicura, anche se ha suscitato polemiche tra alcuni operatori e stakeholder del settore. La decisione sembra essere stata presa senza ulteriori consultazioni pubbliche o modifiche al processo di selezione. La conferma ufficiale non è ancora stata annunciata, ma tutto lascia prevedere che sarà ratificata a breve.
Il terzo mandato di fila è ormai blindato. Lorenzo Becattini procede spedito verso la conferma al timone di Firenze Fiera. Un incarico che svolgerà, nel rispetto della legge, a titolo gratuito (salvo rimborsi spesa), secondo quanto previsto dalle normative per le società che, nel bel mezzo di un aumento di capitale, non possono stipendiare pensionati. Non è un ostacolo per lo stesso Becattini che accetterebbe l’incarico a titolo gratuito, intenzionato anche per senso di responsabilità ad accettare il terzo mandato in modo da portare a termine l’aumento di capitale da 6,3 milioni di euro. La conferma ufficiale arriverà solo il 30 luglio in occasione dell’assemblea dei soci. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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