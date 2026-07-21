presidenza di firenze fiera becattini nomina blindata ma scoppia la polemica

Notizia in breve

Lorenzo Becattini sta per ottenere la conferma come presidente di Firenze Fiera, con il suo terzo mandato consecutivo già deciso. La nomina appare ormai sicura, anche se ha suscitato polemiche tra alcuni operatori e stakeholder del settore. La decisione sembra essere stata presa senza ulteriori consultazioni pubbliche o modifiche al processo di selezione. La conferma ufficiale non è ancora stata annunciata, ma tutto lascia prevedere che sarà ratificata a breve.