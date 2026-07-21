Preghiera del mattino 21 luglio | lasciamoci guidare dall’Angelo Custode

Notizia in breve

Il 21 luglio si invita a rivolgersi all’Angelo Custode con una preghiera mattutina, chiedendo protezione per corpo e spirito durante le attività quotidiane. La preghiera esprime fiducia e speranza, chiedendo di essere guidati e tutelati nel corso della giornata. Non sono riportate altre azioni o eventi specifici legati a questa richiesta di protezione spirituale.