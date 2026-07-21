Preghiera del mattino 21 luglio | lasciamoci guidare dall’Angelo Custode
Il 21 luglio si invita a rivolgersi all’Angelo Custode con una preghiera mattutina, chiedendo protezione per corpo e spirito durante le attività quotidiane. La preghiera esprime fiducia e speranza, chiedendo di essere guidati e tutelati nel corso della giornata. Non sono riportate altre azioni o eventi specifici legati a questa richiesta di protezione spirituale.
Una dolce quanto fiduciosa invocazione al proprio Angelo Custode per chiedere custodia sul corpo e sullo spirito durante il cammino quotidiano. Questo nuovo giorno mettiamoci sotto l’ala protettiva del nostro celeste compagno ci guidi nel cammino di questa giornata. Mettiamoci alla presenza del Signore con umiltà, chiedendo che il Suo Spirito guidi ogni nostra azione e che la luce del Risorto risplenda sul nostro volto. O santo Angelo custode, abbi cura dell’anima mia e del mio corpo. Illumina la mia mente affinché possa conoscere meglio il Signore ed amarlo con tutto il cuore. Vigila su di me nei pericoli affinché non ceda alle tentazioni. Sostienimi con i tuoi consigli ed aiutami a compiere opere di bene. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
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