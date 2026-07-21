Prosegue il ritiro dell’ Ac Prato in quel di Sestola, dove Risaliti e compagni lavoreranno – sempre al ritmo di due sedute al giorno – fino al 24 luglio (compreso), per poi il 25 fare ritorno in città. I lanieri sono reduci dalla prima amichevole di questa nuova stagione, vinta per 4-0 ai danni della Polisportiva Nonantola, società che milita in Prima Categoria. Un match, quello andato in scena domenica davanti a circa 900 tifosi, che ha rappresentato soprattutto l’occasione per cominciare a conoscersi fra vecchi e nuovi. Nel primo tempo, all’inizio del quale mister Alessandro Dal Canto ha schierato ben sette giocatori che nella scorsa stagione non vestivano la casacca biancazzurra, sono emerse difficoltà legate in particolar modo alla poca freschezza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Prato, la carica di Polvani e Spinozzi: "Gruppo super, ottime sensazioni"

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Buona domenica e #iocorroqui 15km un lungo collinare intenso,le gambe rispondono bene, sensazioni belle e alle 7 di mattina c'è l' aria fresca dopo la pioggia di stanotte e i girasoli mi regalano tanta carica di energia positiva #runlovers #sunflower x.com

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