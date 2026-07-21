Pnrr Butti | Oltre 13mila Pa in cloud 75% centrati obiettivi Ue

Da iltempo.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’Italia ha trasferito oltre il 75% dei suoi 13.000 pubbliche amministrazioni in cloud, raggiungendo uno dei principali obiettivi europei del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Questo risultato dimostra il progresso nel settore digitale, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza e la digitalizzazione della pubblica amministrazione. La percentuale rappresenta un passo importante rispetto alle tappe previste dal Pnrr, secondo quanto dichiarato da un rappresentante ufficiale.

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Roma, 21 lug.(Adnkronos) - L'Italia raggiunge uno dei traguardi europei più importanti in ambito digitale del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Oltre il 75% delle amministrazioni italiane ha trasferito i propri dati e applicativi informatici verso ambienti cloud qualificati, centrando gli obiettivi indicati dalla misura 1.1 'Infrastrutture digitali' e dalla misura 1.2 'Abilitazione e facilitazione migrazione al cloud'. Le misure del Pnrr hanno messo a disposizione fino a 1,9 miliardi di euro. Il target per la Misura 1.1 è stato raggiunto con la realizzazione del Polo Strategico Nazionale, l'infrastruttura che ospita gli asset strategici dello Stato e la migrazione di oltre 280 Pa centrali e AslAziende ospedaliere verso il Psn. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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