Più ne parlano male più Infantino ride | ha il potere assoluto con lui tutti si arricchiscono
Il presidente della Fifa appare spesso sorridente o ridendo, come testimoniato da numerose foto. La sua espressione felice viene interpretata come segno di successo, mentre mantiene un controllo totale sulla situazione. La sua posizione di potere sembra permettergli di consolidare i propri interessi, anche considerando le critiche rivoltegli. La sua immagine di serenità si contrappone alle discussioni che circolano sul suo ruolo e sulle sue azioni all’interno dell’organizzazione.
Trovare anche una sola foto di Infantino che non ride è quasi impossibile. Ride, sorride, è contento. Perché il Presidente della Fifa sta vincendo la sua partita. E di quella degli altri – ovvero il mondo intero che ce l’ha con lui (a volte anche giustamente) – francamente se ne infischia. La sua reputazione è sotto i tacchi, ma non importa: non è mai stato così potente. Se volete una metafora è come quando Bud Spencer tratteneva per la testa quelli che volevano picchiarlo. Solo che Infantino lo fa sorridendo. Non si cura dei nemici. In un Mondiale funestato da numerose crisi, scrive il Telegraph, Infantino è stato minacciato di sanzioni, invitato a dimettersi e boicottato dalla sua controparte Uefa durante la finale. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
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