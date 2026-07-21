Trovare anche una sola foto di Infantino che non ride è quasi impossibile. Ride, sorride, è contento. Perché il Presidente della Fifa sta vincendo la sua partita. E di quella degli altri – ovvero il mondo intero che ce l’ha con lui (a volte anche giustamente) – francamente se ne infischia. La sua reputazione è sotto i tacchi, ma non importa: non è mai stato così potente. Se volete una metafora è come quando Bud Spencer tratteneva per la testa quelli che volevano picchiarlo. Solo che Infantino lo fa sorridendo. Non si cura dei nemici. In un Mondiale funestato da numerose crisi, scrive il Telegraph, Infantino è stato minacciato di sanzioni, invitato a dimettersi e boicottato dalla sua controparte Uefa durante la finale. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Più ne parlano male più Infantino ride: ha il potere assoluto, con lui tutti si arricchiscono

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