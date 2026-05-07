Sport sotto esame | focus in commissione Angelini M3v | Serve chiarezza sulla gestione degli impianti

Venerdì mattina si svolgerà a Palazzo comunale un incontro dedicato alla situazione delle strutture sportive nella città, con particolare attenzione alle condizioni degli impianti. La discussione coinvolgerà rappresentanti dell'amministrazione e del settore sportivo, con l’obiettivo di fare il punto sulla gestione e sullo sviluppo del calcio giovanile. La riunione si concentrerà sull’analisi delle strutture esistenti e sulle strategie future per il settore.

Venerdì mattina a Palazzo comunale si accende il confronto sullo stato delle strutture sportive riminesi e sul futuro del calcio giovanile in città. Alle 8,45 si riunisce la seconda commissione (Controllo e Garanzia), convocata su richiesta del consigliere comunale Matteo Angelini (M3v), che.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Non completa i vaccini, bambino escluso da scuola, Angelini (M3v): "Interpretazione sbagliata"Il consigliere comunale del Movimento 3V interviene sul caso del bambino escluso dalla materna e annuncia una mozione in Consiglio Escluso dalla... Leggi anche: FOCUS – SPORT | Marco Riva: Presidente Coni Lombardia. Impianti e futuro Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: I giorni della storia su LaC Tv, democrazia sotto esame: focus su Usa, Europa e Medio Oriente · LaC News24; Vacanze Sicure 2026, pneumatici sotto esame: i consigli di Euroimport per partire senza rischi; San Bonifacio, dalle promesse ai programmi: candidati sotto esame; CorSport - Rugani sotto esame, 2 gare per il riscatto. Ma il club non è convinto. Si può riaprire l’indagine sportiva? I testimoni sono obbligati a presentarsi? Quali sono le gare sotto esame? Cosa rischiano i club?La procura federale ha chiesto gli atti dell'inchiesta. In caso di illecito le società rischierebbero dalla retrocessione all’esclusione dal campionato. Per dirigenti o giocatori il regolamento preved ... corriere.it Sport paralimpico sotto shock: abusi e minacce nella Nazionale, arrestato il campione azzurro Bonacina Clicca sul link per leggere l'articolo completo su ErreEmme News :https://erreemmenews.it/sport-paralimpico-sotto-shock-abusi-e-minacce-nella-nazional - facebook.com facebook Sport non è solo performance. È emozione. E comunità. Sotto il cielo di Roma, @JasminePaolini e @SaraErrani hanno incontrato dealer e clienti – per condividere energia e passione. Giochi, autografi, foto. Un momento in cui lo sport è diventato connessione x.com