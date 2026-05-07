Sport sotto esame | focus in commissione Angelini M3v | Serve chiarezza sulla gestione degli impianti

Da riminitoday.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì mattina si svolgerà a Palazzo comunale un incontro dedicato alla situazione delle strutture sportive nella città, con particolare attenzione alle condizioni degli impianti. La discussione coinvolgerà rappresentanti dell'amministrazione e del settore sportivo, con l’obiettivo di fare il punto sulla gestione e sullo sviluppo del calcio giovanile. La riunione si concentrerà sull’analisi delle strutture esistenti e sulle strategie future per il settore.

Venerdì mattina a Palazzo comunale si accende il confronto sullo stato delle strutture sportive riminesi e sul futuro del calcio giovanile in città. Alle 8,45 si riunisce la seconda commissione (Controllo e Garanzia), convocata su richiesta del consigliere comunale Matteo Angelini (M3v), che.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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