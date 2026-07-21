pisa abetone in vespa weekend sulle due ruote

Notizia in breve

Sabato 25 e domenica 26 luglio, oltre 250 motociclisti si sono riuniti per la 12ª Tappa Notturna Pisa–Lucca–Abetone, organizzata dal Vespa Club Pisa. La manifestazione si è svolta lungo un percorso tra le colline toscane e l’Appennino, con partenza e arrivo in diverse località. La gara ha coinvolto i partecipanti in un itinerario che ha attraversato paesaggi naturali e strade storiche della regione.