Pisa-Abetone in Vespa Weekend sulle due ruote
Sabato 25 e domenica 26 luglio, oltre 250 motociclisti si sono riuniti per la 12ª Tappa Notturna Pisa–Lucca–Abetone, organizzata dal Vespa Club Pisa. La manifestazione si è svolta lungo un percorso tra le colline toscane e l’Appennino, con partenza e arrivo in diverse località. La gara ha coinvolto i partecipanti in un itinerario che ha attraversato paesaggi naturali e strade storiche della regione.
Motori accesi e fari puntati sulla tradizione: sabato 25 e domenica 26 luglio il Vespa Club Pisa organizza la 12ª Tappa Notturna Pisa–Lucca–Abetone – Memorial Mauro Bellatreccia, un evento che richiamerà oltre 250 appassionati provenienti da tutta Italia lungo uno dei percorsi più suggestivi della Toscana. La manifestazione, organizzata con la collaborazione di Confcommercio Pisa e il supporto di Croce Rossa Italiana – Comitato di Pisa, Pro Loco Abetone, Motorteam e Motornext.it, gode del patrocinio del Comune di Pisa e del Comune di Abetone Cutigliano e rappresenta un appuntamento che coniuga passione per la Vespa, memoria storica e valorizzazione del territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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