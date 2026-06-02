sulle due ruote per la ricerca

L’iniziativa, ormai diventata un appuntamento atteso dal territorio, ha riunito centinaia di partecipanti accomunati dalla volontà di sostenere concretamente la ricerca attraverso una giornata di sport, condivisione e solidarietà. Grazie alle iscrizioni e alle donazioni dei sostenitori, l’edizione 2026 ha permesso infatti di raccogliere 32.000 euro. I proventi raccolti sosterranno in particolare l’Unità Operativa di Chirurgia dell’Apparato Digerente dell’Istituto Europeo di Oncologia. La mattinata si è aperta con la partenza ufficiale della pedalata da Piazza Duomo a Crema e i saluti istituzionali del sindaco della città, Fabio Bergamaschi. L’evento, nato da un’idea di Paola Merico, ha confermato anche quest’anno il forte legame tra la comunità cremasca e la missione della Fondazione IEO-MONZINO ETS. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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Come posso risolvere questo? Di solito non tocco nulla dell'auto. Ma ho portato al massimo il camber posteriore e ho aggiunto un po' di camber anteriore per aiutare. Ma sto ancora guidando su due ruote in questa curva, per favore aiutami reddit

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