Sulle due ruote per la ricerca

Da vanityfair.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’iniziativa, ormai diventata un appuntamento atteso dal territorio, ha riunito centinaia di partecipanti accomunati dalla volontà di sostenere concretamente la ricerca attraverso una giornata di sport, condivisione e solidarietà. Grazie alle iscrizioni e alle donazioni dei sostenitori, l’edizione 2026 ha permesso infatti di raccogliere 32.000 euro. I proventi raccolti sosterranno in particolare l’Unità Operativa di Chirurgia dell’Apparato Digerente dell’Istituto Europeo di Oncologia. La mattinata si è aperta con la partenza ufficiale della pedalata da Piazza Duomo a Crema e i saluti istituzionali del sindaco della città, Fabio Bergamaschi. L’evento, nato da un’idea di Paola Merico, ha confermato anche quest’anno il forte legame tra la comunità cremasca e la missione della Fondazione IEO-MONZINO ETS. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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