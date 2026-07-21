In piazza Risorgimento è stata completata la pulizia della fontana, mentre l’acqua continua a essere assente. Questa mattina si è svolto il secondo intervento dell’operazione “salviamo la fontana”, iniziativa che coinvolge da tempo le autorità locali. La fontana, ormai priva di acqua, resta al centro di questa azione, che ha attirato l’attenzione dei residenti e dei passanti. La situazione si ripete dopo i precedenti interventi di manutenzione e pulizia.

Stamattina in piazza Risorgimento è andato in scena il secondo capitolo dell’operazione “ salviamo la fontana ”, una saga urbana che ormai ha più puntate di una soap opera turca. Dopo essere stata panchina, cestino per i rifiuti, vasca per l’acqua piovana e infine bersaglio involontario di un camion della nettezza urbana, la povera fontana ha ricevuto finalmente una bella ripulita. Al lavoro gli uomini dell’ Autospurgo Ortiz, arrivati con autobotte, tubi e tutta l’attrezzatura necessaria per aspirare quello che negli anni la città aveva generosamente depositato dentro la vasca. Perché ad Arezzo anche le fontane, quando smettono di funzionare, vengono immediatamente riconvertite: un po’ arredo urbano, un po’ discarica partecipata. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Piazza Risorgimento, la fontana ora è pulita. L’acqua resta una leggenda metropolitana

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