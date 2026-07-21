Piano Mattei Orefice Gruppo Fs | Impegnati in partnership con Paesi africani per trasferimento competenze

Il Gruppo FS ha annunciato un impegno in partnership con Paesi africani per trasferire competenze e sviluppare progetti industriali. La strategia mira a creare collaborazioni concrete per il trasferimento di know-how e tecnologie. L’obiettivo è rafforzare le capacità locali attraverso accordi di cooperazione. Il piano, denominato “Mattei”, si concentra su iniziative condivise che coinvolgono aziende e istituzioni. Nessun dettaglio su tempistiche o aree specifiche, solo l’intenzione di collaborare per sviluppare il settore industriale in Africa.

“Il nostro proposito è quello di costruire insieme delle partnership in grado di sviluppare progetti industriali. Noi siamo un’industria leader nella trasportistica e in grado di garantire sia il trasferimento di competenze in loco, quindi on site, sia” opportunità di lavoro in Italia “con il trasferimento delle persone che, come avete visto oggi, affrontano con coraggio un viaggio fatto di rispetto, dignità e nuove opportunità”. Sono le parole di Gian Luca Orefice, Chief people, culture & transformation Officer del Gruppo FS, in occasione della cerimonia, oggi a Roma nella sede FS di Villa Patrizi, 'Benvenuti in Italia – Piano Mattei... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Piano Mattei, Orefice (Gruppo Fs): Impegnati in partnership con Paesi africani per trasferimento

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