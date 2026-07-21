Pescara Jazz | chiusa l’edizione 2026

La 54ª edizione del Festival Internazionale Pescara Jazz si è conclusa domenica 19 luglio. L’evento si è svolto con grande affluenza di pubblico e ha riscosso successo dal punto di vista artistico. La maggior parte dei concerti ha raggiunto il sold out prima delle date programmate. La manifestazione, organizzata dall’Ente Manifestazioni Pescaresi e curata dall’ente con la direzione artistica di un maestro, si è svolta senza incidenti.

Si è conclusa domenica 19 luglio, con uno straordinario successo artistico e di pubblico, la 54ª edizione del Festival Internazionale Pescara Jazz, organizzata dall’Ente Manifestazioni Pescaresi con la direzione artistica del maestro Angelo Valori Quasi tutti i concerti hanno registrato il tutto esaurito già nei giorni precedenti. Entusiastico e unanime il consenso del pubblico per un cartellone capace di coniugare protagonisti internazionali, grandi orchestre, nuove progettualità e valorizzazione delle eccellenze musicali del territorio. Dal 12 al 19 luglio, l’Auditorium Flaiano e il Porto Turistico – Marina di Pescara hanno accolto un pubblico numeroso e partecipe, che ha accompagnato ogni appuntamento con entusiasmo e calore. 🔗 Leggi su Funweek.it

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