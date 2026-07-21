Pesaro Baseball d’acciaio A Godo arriva un pari
Pesaro Baseball ottiene un pareggio contro Godo e si mantiene al quinto posto in classifica. Nella quarta giornata di ritorno di Serie A Silver, la squadra perde la prima partita per 4-0, ma vince la seconda con un punteggio di 10-5. La gara di ritorno si è svolta in trasferta e ha visto i giocatori di coach Luis Turnes recuperare dopo la sconfitta iniziale.
Pesaro Baseball pareggia a Godo e si riprende il quinto posto in solitaria. Gli uomini di coach Luis Turnes, nella trasferta della quarta giornata di ritorno di Serie A Silver, perdono gara 1 per 4 a 0 ma riescono a imporsi per 10 a 5 in gara 2. Al Godo Baseball Stadium, in provincia di Ravenna, è risultato ancora una volta decisivo l’esterno Italo-venezuelano ex Rimini Alejandro Chacon. Il classe 2001, dopo aver dato un importante contributo nella vittoria in gara 1 della settimana scorsa contro Buttrio, ha deciso con un fuoricampo, il secondo stagionale, anche la gara 2 di Godo. Il commento di quest’ultima giornata, da parte del vice allenatore Umberto Baldassarri, non può che essere positivo: "Torniamo da questa trasferta a Godo con la consapevolezza che il nostro è un percorso in costante crescita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Notizie e thread social correlati
Il Pesaro Baseball blocca la secondaIl Pesaro Baseball ha conquistato una vittoria importante contro la seconda in classifica, bloccandola in trasferta a Ronchi.
Il Pesaro Baseball punta al sesto postoIl Pesaro Baseball affronta oggi una partita al Crinelli contro una squadra che potrebbe portarlo al sesto posto in classifica.
Si parla di: Pesaro Baseball d’acciaio. A Godo arriva un pari.
Pesaro Baseball d’acciaio. A Godo arriva un pariIl vice allenatore Umberto Baldassarri: Torniamo da questa trasferta con la consapevolezza che il nostro è un percorso in costante crescita . ilrestodelcarlino.it
Baseball serie A Silver. Pesaro, Godo a metà. Arriva un altro pariContro il Godo per la Pesaro Baseball è arrivato il secondo pareggio consecutivo, il primo in casa. Al Crinelli, nella quarta giornata di Serie A Silver, dopo una brutta partenza in gara 1, vittoria ... ilrestodelcarlino.it