Pesaro Baseball d’acciaio A Godo arriva un pari

Notizia in breve

Pesaro Baseball ottiene un pareggio contro Godo e si mantiene al quinto posto in classifica. Nella quarta giornata di ritorno di Serie A Silver, la squadra perde la prima partita per 4-0, ma vince la seconda con un punteggio di 10-5. La gara di ritorno si è svolta in trasferta e ha visto i giocatori di coach Luis Turnes recuperare dopo la sconfitta iniziale.