Due misure cautelari sono state eseguite dalla Polizia di Stato a Ravenna nei confronti di due persone accusate di stalking. I provvedimenti sono stati emessi dal Giudice per le indagini preliminari e seguono indagini coordinate dalla Procura della Repubblica. Le indagini si riferiscono a due distinti casi di atti persecutori, uno dei quali include un episodio di aggressione fisica nei confronti di un ex datore di lavoro.

Due misure cautelari sono state eseguite dalla Polizia di Stato nei confronti di soggetti indagati per atti persecutori a Ravenna. I provvedimenti, emessi dal Giudice per le indagini preliminari, sono stati adottati a seguito di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica e hanno riguardato due distinti casi di stalking. Le misure cautelari a Ravenna I dettagli Il secondo caso: divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico L’impegno della Polizia contro i reati del “codice rosso” Il ruolo della Procura e delle istituzioni Le misure cautelari a Ravenna Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, nella giornata di ieri gli agenti della Squadra Mobile hanno dato esecuzione a due misure cautelari nei confronti di altrettanti soggetti accusati di atti persecutori. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Perseguita l'ex datore di lavoro fino all'aggressione fisica a Ravenna, il provvedimento contro un giovane

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