Il Genoa ha manifestato nuovamente interesse per il portiere Mattia Perin, cercando di portarlo in squadra durante questo calciomercato. La Juventus, attualmente, valuta la possibilità di cedere il giocatore, ma alcuni dirigenti ritengono che questa mossa possa essere un errore. La società sta considerando anche la gestione del reparto tra Perin e Michele Di Gregorio, senza aver ancora preso decisioni definitive.

di Luca Fioretti Calciomercato Juventus: il Genoa torna su Mattia Perin, mentre la dirigenza valuta la gestione del reparto insieme a Michele Di Gregorio. Le manovre attorno alla porta entrano ufficialmente in una fase estremamente calda. Mattia Perin torna nel mirino del Genoa, società che ci aveva già provato a gennaio senza però trovare un’intesa definitiva. La dirigenza juventina ha già stabilito che prenderà un nuovo primo portiere per alzare la qualità complessiva della rosa. Questo imminente innesto genererà un’uscita nel reparto, poiché uno tra Di Gregorio e Perin partirà prima della chiusura della sessione estiva. Le valutazioni interne sono attualmente in corso, ma il forte interesse ligure rischia di accelerare i tempi e sbloccare la situazione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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© Juventusnews24.com - Perin torna nel mirino del Genoa: perchè per la Juve sarebbe un errore cederlo in questo calciomercato

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