Perché non dovreste costruire un ometto di pietra in montagna
Gli ometti di pietra, formati da sassi impilati, sono stati usati per secoli come segnali di orientamento in montagna, specialmente su morene e pietraie prive di tracciati evidenti. Questi segnali aiutano gli escursionisti a seguire percorsi più sicuri e a mantenere l’orientamento. Tuttavia, costruire un ometto di pietra può alterare l’ambiente naturale e creare confusione per altri escursionisti, specialmente in aree protette o soggette a regolamentazioni specifiche.
Per millenni gli “ometti” formati da sassi impilati sono stati tra i più diffusi e importanti segnavia in montagna. La loro presenza, soprattutto su morene e pietraie dove il sentiero principale non è spesso visibile, aiuta a orientarsi e a seguire il percorso più sicuro. Negli ultimi anni, tuttavia, la loro diffusione è diventata un problema: molti vengono costruiti per divertimento, per lasciare il segno del proprio passaggio o per rendere più evocativa una fotografia da pubblicare sui social, alterando l’ambiente e creando confusione lungo i percorsi. In alcuni sentieri si trovano ormai decine di ometti concentrati in pochi metri quadrati, tanto da rendere difficile distinguere quelli che indicano davvero il percorso da quelli costruiti senza alcuna funzione. 🔗 Leggi su Ilpost.it
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