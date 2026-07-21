Gli ometti di pietra, formati da sassi impilati, sono stati usati per secoli come segnali di orientamento in montagna, specialmente su morene e pietraie prive di tracciati evidenti. Questi segnali aiutano gli escursionisti a seguire percorsi più sicuri e a mantenere l’orientamento. Tuttavia, costruire un ometto di pietra può alterare l’ambiente naturale e creare confusione per altri escursionisti, specialmente in aree protette o soggette a regolamentazioni specifiche.

Per millenni gli “ometti” formati da sassi impilati sono stati tra i più diffusi e importanti segnavia in montagna. La loro presenza, soprattutto su morene e pietraie dove il sentiero principale non è spesso visibile, aiuta a orientarsi e a seguire il percorso più sicuro. Negli ultimi anni, tuttavia, la loro diffusione è diventata un problema: molti vengono costruiti per divertimento, per lasciare il segno del proprio passaggio o per rendere più evocativa una fotografia da pubblicare sui social, alterando l’ambiente e creando confusione lungo i percorsi. In alcuni sentieri si trovano ormai decine di ometti concentrati in pochi metri quadrati, tanto da rendere difficile distinguere quelli che indicano davvero il percorso da quelli costruiti senza alcuna funzione. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Perché non dovreste costruire un ometto di pietra in montagna

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