Nei prossimi giorni potrebbe essere risolto il trasferimento di Pellegrino alla Juventus, con l’arrivo del suo agente in Italia che potrebbe favorire la conclusione dell’accordo. La società continua a monitorare la situazione e a lavorare per definire i dettagli, mentre non ci sono ancora comunicazioni ufficiali o conferme definitive. L’operazione sembra prossima a sbloccarsi, ma non sono stati resi noti ulteriori sviluppi ufficiali.

di Francesco Spagnolo Pellegrino resta un profilo seguito dalla Juventus e l’arrivo del suo agente in Italia potrebbe sbloccare la situazione. Le ultime sull’affare di Romano. La Juventus continua a muoversi con decisione sul mercato per consegnare a Luciano Spalletti due rinforzi di peso nel reparto avanzato. L’obiettivo della dirigenza bianconera è chiaro: unire l’esperienza di un profilo internazionale alla freschezza di un giovane. I riflettori sono puntati in particolare su Randal Kolo Muani e su Mateo Pellegrino. A tracciare il quadro preciso della trattativa per la punta argentina del Parma è stato l’esperto di calciomercato Fabrizio Romano attraverso il suo canale YouTube. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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© Juventusnews24.com - Pellegrino alla Juventus, svolta in arrivo? Nei prossimi giorni si potrebbe sbloccare l’affare. Ecco come

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