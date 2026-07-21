Pellegrino alla Juventus svolta in arrivo? Nei prossimi giorni si potrebbe sbloccare l’affare Ecco come
Nei prossimi giorni potrebbe essere risolto il trasferimento di Pellegrino alla Juventus, con l’arrivo del suo agente in Italia che potrebbe favorire la conclusione dell’accordo. La società continua a monitorare la situazione e a lavorare per definire i dettagli, mentre non ci sono ancora comunicazioni ufficiali o conferme definitive. L’operazione sembra prossima a sbloccarsi, ma non sono stati resi noti ulteriori sviluppi ufficiali.
di Francesco Spagnolo Pellegrino resta un profilo seguito dalla Juventus e l’arrivo del suo agente in Italia potrebbe sbloccare la situazione. Le ultime sull’affare di Romano. La Juventus continua a muoversi con decisione sul mercato per consegnare a Luciano Spalletti due rinforzi di peso nel reparto avanzato. L’obiettivo della dirigenza bianconera è chiaro: unire l’esperienza di un profilo internazionale alla freschezza di un giovane. I riflettori sono puntati in particolare su Randal Kolo Muani e su Mateo Pellegrino. A tracciare il quadro preciso della trattativa per la punta argentina del Parma è stato l’esperto di calciomercato Fabrizio Romano attraverso il suo canale YouTube. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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