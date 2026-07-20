La Juventus fa sul serio per Pellegrino è una soluzione concreta e un fattore può sbloccare l’affare | i dettagli

Da juventusnews24.com 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Juventus e il Parma stanno negoziando la cessione di Pellegrino. La trattativa è in corso e ci sono dettagli che potrebbero farla decollare. La Juventus si sta impegnando concretamente per portare a termine l’affare. Un elemento potrebbe facilitare la conclusione dell’accordo, ma al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli. La trattativa rimane in fase di definizione, con entrambe le parti coinvolte nelle discussioni.

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di Luca Fiore La Juventus e il Parma sono al lavoro per la cessione di Pellegrino, il club bianconero fa sul serio e un fattore può sbloccare la trattativa. Il calciomercato della Juventus entra in una fase cruciale per rinforzare il proprio reparto offensivo. Dopo aver concluso positivamente l’affare legato a Daffara, le attenzioni del club bianconero si concentrano nuovamente su una complessa trattativa con il Parma. L’obiettivo è il centravanti Pellegrino, individuato dalla dirigenza come il profilo ideale per completare lo scacchiere tattico a disposizione di Luciano Spalletti. Lo riporta la Gazzetta dello Sport. QUI:  ULTIMISSIME JUVE... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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