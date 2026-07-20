La Juventus fa sul serio per Pellegrino è una soluzione concreta e un fattore può sbloccare l’affare | i dettagli

Notizia in breve

La Juventus e il Parma stanno negoziando la cessione di Pellegrino. La trattativa è in corso e ci sono dettagli che potrebbero farla decollare. La Juventus si sta impegnando concretamente per portare a termine l’affare. Un elemento potrebbe facilitare la conclusione dell’accordo, ma al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli. La trattativa rimane in fase di definizione, con entrambe le parti coinvolte nelle discussioni.