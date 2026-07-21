Pelle grassa e acneica? Nasce una linea dedicata per tutte le stagioni

È stata lanciata una nuova linea di prodotti skincare pensata per pelli grasse e acneiche, adatta a tutte le stagioni. La gamma è studiata per mantenere la pelle equilibrata durante tutto l’anno, anche nelle stagioni più fredde. I prodotti sono formulati per ridurre l’eccesso di sebo e migliorare l’aspetto delle impurità, offrendo una soluzione continua per chi ha pelle grassa o impura. La linea si propone come alleata per la routine quotidiana durante tutto l’anno.

Una linea specifica per pelli grasse e impure che si adatta a tutte le stagioni è perfetta per accompagnare la routine Skincare verso le stagioni più fredde . Con la fine dell’estate e il ritorno alla quotidianità, anche la pelle a?ronta una fase di cambiamento. Le settimane trascorse tra sole, caldo, sudore e maggiore esposizione agli agenti esterni possono alterarne l’equilibrio, rendendo più evidenti lucidità, eccesso di sebo e imperfezioni, soprattutto nella pelle grassa e a tendenza acneica. Se durante l’estate si ha spesso la percezione di una pelle più uniforme, con il rientro possono comparire o riacutizzarsi imperfezioni, punti neri e discromie. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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Ultimate Deep Cleansing Facial | Blackhead Removal & Acne Solutions

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